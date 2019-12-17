أحمد سعد يسقط في ورطة بعد طرح « اللي كانت حبيبتي »

القاهرة(صدى):

سقط الفنان أحمد سعد في ورطة أمام جمهورة، وذلك بعد ساعات من طرح أغنيته الجديدة بعنوان “اللي كانت حبيبتي”.

ووجه الجمهور رسائله إلى أحمد سعد لتوضيح ما إذا كان يريد إرسال رسالة غير مباشرة إلى الفنانة ريم البارودي أو سمية الخشاب.

وعلق أحد المتابعين على فيديو الأغنية عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”: “مين سمية ولا ريم”، وأضاف آخر: “أنا واثق إن الأغنية دي لسمية والصراحة هي تستاهل إنك تحبها، نجمة كبيرة وموهوبة وجميلة وذكية”.

كما علقت أخرى: “الأغنية تحفة وتجنن إرجع لريم والله مفييش حد هيحبك زيها”، بينما علق آخر: “بطمن على طحال سمية الخشاب”.

وكان أحمد سعد قد انفصل عن سمية الخشاب منذ فترة وتبعها عدة حوارات صحفية هاجم بها كل طرف الآخر.