بالفيديو.. طالبة بجامعة المعرفة : الأرض كانت تنشق من تحتي

حمود العنزي(صدى):

كشفت طالبة بجامعة المعرفة عن لحظات الرعب اعاشتها أثناء انهيار جزء من السور الخارجي وسقف مجمع المواقف الخارجي.

وقالت الطالبة خلال مقطع فيديو عبر حسابها على ” تويتر ” : “ ماني مستوعبة إني كنت بالكراسي اللي عند الجدار اللي انهدم.. يا جماعة ماني قادرة أستوعب ولا أشرح لكم ذُهل الموقف وأنا أركض والأرض تنشق من تحتي ”.

ويذكر أن الجامعة أعلنت أن السور الخارجي لمبنى جامعة المعرفة وسقف الموقف الخارجي تعرض إلى انهيار مما نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة.