احذري.. تناول مضادات الاكتئاب أثناء الحمل يؤثر على الجنين

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن مدى خطورة تناول مضادات الاكتئاب أثناء الحمل، مشيرة إلى أنها تغير بشكل كامل الطريقة التي يعالج بها مخ الأطفال للمعلومات.

وقامت الدراسة بتعريض فئران لمضادات اكتئاب في الرحم خلال فترة الحمل ولمدة أسبوعين آخرين بعد الولادة مباشرة، وظهر أن للفئران الصغار نشاط غير طبيعي في الدماغ واستمر الأمر حتى مرحلة البلوغ.

وأضافت الدراسة أن النتائج لا تكون متشابهة لدى جميع البشر، لكن تكون له آثار مختلفة حول طرق معالجة المعلومات لدى الأطفال.

كما كشفت الدراسة أن الاكتئاب يرتبط بالولادة المبكرة، كما يسبب انخفاض في الوزن عند الولادة، بل يزداد الاكتئاب عقب الولادة بحوالي 6 أضعاف.

ويعتبر الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب عدة مشاعر مختلطة بين الحزن والقلق مما يؤثر على الأنشطة اليومية.