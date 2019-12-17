يورغن كلوب: مونتيري هو هدفنا ولا أهتم بالهلال أو فلامنغو

ماجد محمد(صدى):

قال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: ”كرة القدم تعطي الفرصة للجميع ولا يمكننا أن نحدد الفائز قبل بداية المباراة. لا أفكر في مواجهة فلامنغو أو الهلال الآن ، فمنافسنا غدًا هو مونتيري.

وأشار كلوب إلى أن الظروف أجبرت فريقه على خوض مباراة اليوم أمام أستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالفريق الثاني؛ لأنه لم يكن ممكنًا أن يحضر ليفربول إلى الدوحة ويخوض مباراة مونتيري بعد لقاء أستون فيلا بـ24 ساعة، ولكنها قد تكون فرصة جيدة للاعبين الشباب بالنادي والذين يخوضون لقاء أستون فيلا.

وتابع كلوب: ”جميع لاعبي الفريق جاهزون لمباراة مونتيري غداً الأربعاء ، لكن فاينالدوم هو الوحيد الذي يعاني من إصابة، وليس جاهزًا لمباراة الغد، ونحاول إعداده للمباراة التالية“.