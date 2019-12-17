خبراء يحذرون من تناول الكابوتشي : «يسبب زيادة الوزن»

أميرة خالد(صدى):

حذر بعض خبراء التغذية من الكابوتشي برغم من أنها من الخضروات الورقية التي يتم تناولها بكثرة عند اتباع أنظمة الحمية الغذائية، لاحتوائها على القليل من السعرات الحرارية، ونسبة عالية من الألياف.

وقال الخبراء قد يكون للإفراط فيه نتائج عكسية، لاحتوائه على نسبة عالية من الزيوت، التي تؤدي إلى زيادة الوزن أو ثباته، وهذا الأمر يتحدد وفقًا لطبيعية الجسم.

وأضاف إذا كنت ترغب في خسارة الوزن والدهون بشكل أسرع، فعليك التقليل من الكابوتشي أو استبداله بالخس، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على التنحيف.

ويتميز الخس باحتوائه على مادة الكلوروفيل، التي تسهل من عملية تدفق الأكسجين إلى الخلايا الدهنية، الأمر الذي يعزز من عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي يصبح الجسم أكثر قدرة على حرق الدهون المتراكمة به.

كما يعتبر الخس من الخضروات الغنية بالفيتامينات التي يحتاجها الإنسان عند اتباع أنظمة الحمية الغذائية، حتى لا يتضرر جهازه المناعي من قلة الطعام، ويصبح أكثر عرضة للأمراض، ومنها فيتامين أ، وفيتامين ب، وفيتامين سي، وفيتامين ج.