الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توقع مذكرة تعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

سعيد العجل(صدى):

وقعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم مذكرة تعاون مع الرئاسة العامة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء بديوان الرئاسة العامة بالرياض.

وقد وقع المذكرة من جانب الرئاسة العامة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ومن جانب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال الدراسات والتدريب والتقنية والإعلام، وتتفيذ ورش العمل وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير الأداء، لدى الجانبين.

من جانبه بين الدكتور السند، أن هذا التعاون يحقق أهدافاً كبرى في مجال خدمة المجتمع، والبحث العلمي، وإيصال رسالة الرئاسة العامة من خلال البرامج واستثمار التقنية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم حجاجاً ومعتمرين.

كما أبدى معاليه تفاؤله بالنتائج الرائدة والمتميزة للمذكرة من خلال التعاون الاستراتيجي بين الرئاستين.

من جانب آخر أعرب الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن سعادته بما شاهده خلال هذه الزيارة وما راه من نقلة نوعية تطويرية في كافة وكالاتها وإداراتها، مبيناً أن الاتفاقية تُعنى بمجموعة كبيرة من الأهداف، من ضمنها تبادل الخبرات والمعارف بين الرئاستين، مشيداً بما وصلت إليه الرئاسة العامة من تقدم في المجالات التقنية والإدارية والإعلامية بالإضافة لدورها الميداني الملموس، مؤكداً بأن هذه الاتفاقية ستجنى ثمارها بإذن الله تعالى.

كما زار معالي الشيخ السديس المركز الإعلامي للرئاسة العامة والإدارة العامة لتقنية المعلومات، واطلع على المنجزات التي تحققت في المجالين التقني والإعلامي.