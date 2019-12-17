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بالفيديو.. استمرار أعمال البحث والتمشيط بعد وفاة مواطنة بحادث جامعة المعرفة

بالفيديو.. استمرار أعمال البحث والتمشيط بعد وفاة مواطنة بحادث جامعة المعرفة
نايف السالم(صدى):

أعلنت جامعة المعرفة بالدرعية ، في بيان إعلامي ، عن وفاة إحدى مصابي حـادثة انهيار سقف المواقف والسور بالجامعة ، عقب نقلها للمستشفى في حالة حرجة .

وكانت شهدت الجامعة حادث مأساوي حيث انهار سقف المواقف والسور بالجامعة ، ما أسفر عن إصابة 4 حالات بينهم مواطنة في حالة حرجة ، توفيت عقب وصولها للمستشفى ، واستقرار الحالات الأخرى.

وأكدت الجامعة ، أنه لا زالت أعمال البحث والتمشيط في الموقع من قبل فرق الدفاع المدني مستمرة حتى اللحظة.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 53 دقيقة

المقاول اش اخباره

[ عدد التعليقات: 6580 ] نشر منذ 33 دقيقة

الله يرحمها و يشفي المصابين

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