محافظ المجاردة يرأس اجتماع لجنة أصدقاء المرضى بالمجاردة

محمد بن طحيطح(صدى):

ترأس محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح اجتماع لجنة أصدقاء المرضى بالمجاردة والذي عقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٤/٢٠هـ وقد تخلل الاجتماع مناقشة جدول العمل والذي تكون من عدة محاور تركزت حول دعم اللجنة بالكادر البشري والدعم المادي والطرق التسويقية للجنة كما تم مناقشة طرق متابعة طلبات اللجنة واحتياجات المستشفى المرفوعة ومنها إعادة طلب ترميم وتجهيز قسم العمليات والولادة والتعقيم وطلب دعم قسم الطواري بالتجهيزات الحديثة والكوادر الطبية.

وفي ختام الاجتماع أثنى ابن دلبوح على دور اللجنة وشكر الداعمين واعضاء اللجنة على ما قاموا به من جهود من اجل انجاح عمل اللجنة ولكل من قدم عمل وتبرع لوجه الله.