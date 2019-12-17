زوج في دعوى طلاق «زوجتي أرنبة كل عام طفل»

القاهرة(صدى):

تقدم رجل مصري بدعوى طلاق ضد زوجته بإحدى محاكم الأسرة في القاهرة ، بسبب إصرار زوجته على انجاب العديد من الأطفال رغم ضيق حالهم .

وقال الزوج في تصريحات لصحف محلية ، إنني عامل بسيط لا أملك من حطام الدنيا شئ.وبالرغم من ذلك أعمل ليلا ونهار لتلبية احتياجات أسرته ، وعقب زواجى اتفقت مع زوجتى ان نكتفى بطفلين فقط بسبب صعوبة الحياة .

وتاعب الزوج ، خلال ستة سنوات زواج اصبحت أب لاربعه أطفال واكتشفت ان زوجتى حامل للمرة الخامسة، قررت تطليقها بعد ان أخلت بالاتفاق فيما بيننا وأصرت على انجاب الابناء على اعتبار أنهم عزوة على حد قولها.

وأضاف ، حاولت كثيرًا مع زوجتى اتباع وسيلة من وسائل الحمل المجانيه الموجودة فى كل المستشفيات لكنها كانت تدعى أنها قامت بتركيب إحدى الوسائل ثم يحدث الحمل.

واستطرد قائلاً ، فى غصون سنوات قليلة أصبحت أب لـ 4أطفال وبالرغم من عملى ليل نهار، إلا اننى فشلت فى توفير أبسط متطلبات الحياة ومنذ شهرين اكتشفت أن زوجتى حامل للمرة الخامسة، ثُرت عليها وكدت أفتك بها لأننى اكتشفت تلاعبها بى وإصرارها على انجاب أطفال بدون مراعاة لظروفنا القاسية.