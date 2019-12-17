جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

بدأت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مُمثلة بكلية العلوم بالتعاون مع عمادة البرامج التحضيرية، استقبال طلبات التعاون لتدريس مقررات الفيزياء للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 1441/1440هـ.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف متاحة للرجال فقط، تحت مسمى «متعاون»؛ لتدريس مقررات الفيزياء، لافتة إلى أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1441/04/20هـ.

وأشارت إلى أنه للتقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنا

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