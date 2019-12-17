جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة
بدأت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مُمثلة بكلية العلوم بالتعاون مع عمادة البرامج التحضيرية، استقبال طلبات التعاون لتدريس مقررات الفيزياء للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 1441/1440هـ.
وأوضحت الجامعة أن الوظائف متاحة للرجال فقط، تحت مسمى «متعاون»؛ لتدريس مقررات الفيزياء، لافتة إلى أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1441/04/20هـ.
وأشارت إلى أنه للتقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنا
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