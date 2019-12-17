وظائف شاغرة للجنسين في شركة الخدمات الأرضية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل بالشركة بالمدينة المنورة ومدينة الرياض.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُمثل خدمات العملاء (Customer Services Agent) (المدينة المنورة):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– مهارات التواصل والحاسب الآلي.

– تحقيق المستوى المطلوب في إختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

2- مُشغل معدات أرضية (Operator) (المدينة المنورة):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– مهارات الإتصال.

– القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.

– رخصة قيادة سارية المفعول.

3- سائق في ساحة المطار (المدينة المنورة):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– مهارات الإتصال.

– تحقيق المستوى المطلوب في إختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

4- مُمثلة خدمات العملاء (Customer Services Agent) (الرياض):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– مهارات التواصل والحاسب الآلي.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/12/17م.

طريقة التقديم عبر الرابط من هنــــــــا .