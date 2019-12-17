وظائف شاغرة للجنسين في الجامعة السعودية الإلكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الجامعة السعودية الإلكترونية، عن إتاحة عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين، على بند أجور العمال والمستخدمين.

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، مؤهل الثانوية العامة فما دون، مسجل بنظام ساعد بوزارة الخدمة المدنية، لا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة (35) سنة، أن يكون لائقًا صحيًا لشغل الوظيفة، أن لا يكون سبق وقد حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء علمًا بأنه سيتم سحب أسماء المتقدمين يوم الخميس 22\04\1441هـ الموافق 19\12\2019م.

ويمكن التقديم من خلال التسجيل بنظام (ساعد) التابع لوزارة الخدمة المدنية عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــــا