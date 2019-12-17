ميسي: مواجهة ريال مدريد معقدة

نواف السالم(صدى):

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة على الكلاسيكو المنتظر أمام ريال مدريد، غدًا الأربعاء، في الكامب نو.

وقال ميسي: ” حين نلعب في البيرنابيو نحصل على مساحات أكثر، فهم يهاجموننا أو يضغطون علينا لكون ذلك مفروضًا عليهم، لكونهم الفريق المستضيف وجماهيرهم تضغط عليهم “.

وأضاف: ” في الكامب نو يفرضون أسلوبًا آخر للعب، يعودون قليلًا للخلف ويكونون قريبين من بعضهم البعض، وينطلقون في المرتدات لكونهم يملكون لاعبين بسرعة كبيرة، في البيرنابيو نلعب أيضًا 90 دقيقة، لكن في الكامب نو اللقاء يصبح معقدًا “.

وعن الانتقادات التي يواجهها مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان في مدريد، قال: ” إنها مفاجأة، لكن بالنسبة للاعبين الذين ظلوا لفترة طويلة في الملاعب ولعبوا في أندية كبيرة، يعرفون أن ذلك عادي، ينسى الناس بسرعة ما تم وأنجز في الماضي ويطالبونك يومًا بيوم، من المؤكد أن زيدان عرف منذ عودته أن الفوز بالأبطال الثلاثة لم يعودوا مهمين، وأنهم سيطالبونه بألقاب جديدة، يعلم المدربون واللاعبون في الفرق الكبرى أننا يجب أن نركز دائمًا وأن نعيش مع ذلك “.

وأكد ليونيل ميسي تأثير غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، رغم إشادته بالبلجيكي إيدين هازارد، وقال: ” هازارد يتمتع بجودة جيدة، إنه لاعب كرة قدم مختلف، لكني أعتقد أنه مختلف عن كريستيانو رونالدو بخصائص أخرى، من الصعب تعويض خسارة كريستيانو، لكن هازارد لاعب رائع أيضًا “.