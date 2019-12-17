بالفيديو.. مي سليم تثير ضجة واسعة بإطلالتها الجديدة

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة الأردنية مي سليم، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بإطلالة رجالية خالصة من حيث الملابس والشعر والمكياج.

ونشرت مي سليم على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو جديد وهي ترتدي ملابس رجالية وتغطي رأسها بالشعر المستعار وتقوم بتقليد حركات الرجال مع تدخين السيجارة.

وعلقت على الفيديو «الجزء التاني من كوكي الروش طحن. بطل سجاير المقرفة دي بقي عشان صحتك. والشباب للي عامل فيها روش إحنا فاهمين الحركات دي ماشي. ماشي».

كما جاء من الخلف صوت شقيقتها ميس حمدان، وهي تقوم «مفيش ميرسي للي كان بيتساير معاك في الفيديو يا كوكي يا روش؟!»، وحصل هذا الفيديو على تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.