شاهد.. طفلة تبكي وتتعرق دمًا من كافة أنحاء جسدها

نيودلهي(صدى):

تعاني الطفلة الهندية تشونغساسا ديبارما، من حالة مرضية نادرة؛ تجعلها تتعرق وتبكي دمًا من كافة أنحاء جسدها.

وأوضحت الصور، الطفلة ( 8 سنوات) وهي تبكي وتنزف سائلا أحمر من أذنيها وأنفها وتتعرق دما من ذراعيها وساقيها.

وكشف الأطباء أن الحالة المرضية تصيب شخصًا واحدًا من بين 10 ملايين شخص، وقد نُقلت إلى المستشفى في أبريل الماضي لكن الأطباء احتاروا في تشخيص المرض.

واشتبه الأطباء في أن تكون الحالة تسمما دمويا، وهو مرض نادر يجعل المريض ينزف الدم من جلده، إلا أن المتخصصون لا يزالون يعملون على تحديد حالتها وأسبابها بدقة.