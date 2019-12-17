إطلاق BMW X6 الجديدة كليا في المملكة

عادل الحربي(صدى):

أطلقت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، الوكيل الحصري والمعتمد لعلامة BMW في المملكة، طراز BMW X6 الجديد كليًا، ويعد الجيل الثالث من طراز BMW X6 .

ويعتمد الجيل الثالث من سيارة X6 على أسلوب تصميم حصري لإبراز المظهر الواثق والقيادي. ويجتمع نظام نقل الحركة المتطور وتقنية الهيكل مع مجموعة كبيرة من الابتكارات لتقديم تجربة قيادة رياضية فريدة من نوعها.

ويوفر التصميم الداخلي في سيارة BMW X6 الجديدة تجربة قيادة حصرية وديناميكية. وتضفي التفاصيل القوية ضمن مقصورة القيادة مظهرًا عصريًا ورياضيًا بكل وضوح. كما يمثل تصميم مقصورة القيادة، التي تكتمل مع عناصر التحكم الجديدة، معنى أشد وضوحًا على التصميم الذي يركز على السائق والذي تشتهر به BMW.

وزادت أبعاد سيارة BMW X6 الجديدة بمقدار 26 ملم بالنسبة للطول الخارجي مقارنة بالطراز السابق وبعرض 15 ملم. إلا أن ارتفاعها أصبح أقل الآن بمقدار 6 مم ، لتجمع ما بين زيادة الأبعاد المؤثرة على ديناميكية السيارة ومظهرها القوي بشكل واضح.