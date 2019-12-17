كيفية التصرف للسيدة لو أن الزوج لا ينجب

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في العلاقات الزوجية ، في بعض الزيجات قد نجد الزوج لا ينجب أي أنه غير قادر على الإنجاب، الأمر الذي يثير حيرة الزوجة كثيرا فهل تستمر معه أم تنفصل عنه وتتزوج بآخر قد ينجب وقد لا ينجب، يحتاج ذلك الأمر إلى تفكير عميق من الزوجة وإتخاذ قرار بشانه حتى لا ترهق نفسها وزوجها بتلميحات مؤلمة وجارحة له .

وتابع الخبراء ، على الزوجة التي لا ينجب زوجها أولا أن تسأل الله تعالى أن يرشدها لما فيه خير لها فهو سبحانه وتعالى علام الغيوب، كما عليها أن تفكر بعمق في الأمر لو أنه توجد بينها وبين زوجها مشاعر حب وإحترام دافئة وجميلة لأنها قد لا تستطيع الحصول عليها مرة أخرى إذا أنفصلت عنه

وعلى الزوجة أن تفعل ما تود أن يفعله الزوج معها لو أنها كانت في ذلك الموقف، وعليها أيضا أن تنظر إلى مميزات الزوج، فإذا كان متمتعا بصفات طيبة وميزات جميلة لا يمكن تعويضها فالعقل يخبرها بأن تظل بجانبه ومعه فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

ويجب على الزوجة أن تعي جيدا أن الحب لا يعوض والصدق في المشاعر قد لا تحصل عليهما مرة أخرى مع شريك آخر ، فنبل الأخلاق وأصالة التصرف شيء آخر، فبقاء الزوجة مع الزوج الذي لا ينجب والذي يستحق حقا أن تٌضحي المرأة بعاطفة الأمومة من أجله شيء جميل يُحسب للزوجة ويقدره الزوج لها

وعلى الزوجة أن تسأل نفسها سؤالا هاما وهو، هل هناك ضمان لها على أنها حتما ستنجب عند الزواج بآخر وترك الزوج الذي لا ينجب، فقد يحدث وقد لا يحدث، فالأمر بيد الله وحده فقد تنجب رغم علة الزوج الحالي لو أن الله أراد لها أن تكون أما .