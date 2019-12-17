بعد تقبيلهما له.. طبيعة العلاقة بين الفتاتين وعادل إمام

القاهرة(صدى):

ظهرت فتاتان برفقة الفنان المصري، عادل إمام، وهو يحتضنهما وهما يقبلانه؛ مما أثار تكهنات كثيرة حول هوية الفتاتين، وهل هما من معجباته أو بناته.

وفي السياق نفسه أكدت إحداهما أنها والفتاة الأخرى ابنتا شقيقه؛ لتقول في برنامج ” إم بي سي تريندينج” على فضائية ” إم بي سي” أن الناس يعتقدون أنها وشقيقتها معجبات أو زوجاته، ولكنهما بنات شقيقه.

وقالت أنها ترفض امتهان التمثيل مثل عمها، فأكدت أنها تحب العمل في مجال تصميم الأزياء، كما أن عمها عادل إمام يدعمها في ذلك كثيرا.