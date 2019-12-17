أم تصنع حيلة ذكية لتفادي بكاء طفلها المستمر

طوكيو(صدى):

نجحت سيدة يابانية في صنع حيلة ذكية لخداع طفلها وتفادي بكاءه المتكرر وذلك كلما غابت عن نظره.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن الأم صنعت مجسم لها بالورق المقوي ووضعته أمام الطفل لكي يعتقد أنها لا تزال في الغرفة.

وظهرت الأم في صورتها كأنها تقف في الغرفة وتشاهده يلعب، وفي صورة أخرى تجلس على الأرض كأنها ستلعب معه.

ووضعت الأم المجسمين بعيدًا عن يديه حتى لا يتمكن من مسكه وكشف الخدعة، وواصلت الأم من ناحية أخرى أعمالها المنزلية دون بكاء طفلها.

ونشر الأب فيديو لتلك الحيلة عبر موقع التواصل الاجتماعي مما لاقى إعجاب الآلاف، وتعهد الكثيرين بصنع مثل تلك الحيلة لأطفالهم.