تعرفي على الوقت المناسب للسفر أثناء الحمل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة ديسيسلافا ماركوفا خبيرة الأجنة في عيادة “آي في آي” لطب الجنين، إن سفر الحامل يستلزم النظر في العديد من الشروط؛ بسبب أن هذا الأمر يعتمد دائماً على الحالة الصحية العامة لكل من الأم والجنين ، حيث على الحامل إبلاغ طبيبها وطلب استشارته .

وتابعت ، ماركوفا ، بحسب الكلية الأمريكية لأطباء أمراض النساء والتوليد، فإنه يمكن للأم الحامل السفر بأمان حتى الأسبوع 36 طالما أن الأم وجنينها يتمتعان بصحة جيدة.

وأضافت ، تعد الفترة من منتصف فترة الحمل “من الأسبوع 14 إلى الأسبوع 28” فترة مثالية للغاية لمن ترغب بالسفر أثناء فترة حملها.

ونصحت ماركوفا النساء الحوامل باتباع بعض الأمور أثناء السفر، مثل شرب كمية كافية من الماء، والحركة أثناء الرحلة، كما يجب ارتداء الجوارب الضاغطة لمنع تجلط الدم الوريدي العميق.