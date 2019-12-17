بالفيديو .. رحلة تاريخية لسائح ألماني يزور المملكة مسافراً بمركبته الخاصة
في أول رحلة سياحية من نوعها ، دفع الحماس سائح ألماني لزيارة المملكة عبر سيارته الخاصة مصطحباً أسرته عبر البلاد من الدول الأوروبية وحتى دخول المملكة عبر المنفذ البري الرابط مع الأردن .
ووثق تقرير مصور لقناة الإخبارية أولى لقطات دخول السائح المملكة وإلتفاف المواطنين حوله مرحبين به ، مع تعرفه على الآثار الفريدة بمنطقة الجوف وثقافتها الشيقة .
وأعرب السائح روبن روفائيل عن فرحته مؤكداً أنه يوم تاريخي له كأول مركبة تعبر المملكة من أوروبا بهدف السياحة ، مشيداً بحسن الإستقبال والمودة التي لمسها في المواطنين حتى قرر أن يمد فترة رحلته من 5 إلى 10 أيام .
فيديو | سائح ألماني يصل #المملكة بسيارته مع أسرته #الإخبارية pic.twitter.com/2z8QL3uIyu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2019
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