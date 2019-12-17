بالفيديو .. رحلة تاريخية لسائح ألماني يزور المملكة مسافراً بمركبته الخاصة

نايف السالم(صدى):

في أول رحلة سياحية من نوعها ، دفع الحماس سائح ألماني لزيارة المملكة عبر سيارته الخاصة مصطحباً أسرته عبر البلاد من الدول الأوروبية وحتى دخول المملكة عبر المنفذ البري الرابط مع الأردن .

ووثق تقرير مصور لقناة الإخبارية أولى لقطات دخول السائح المملكة وإلتفاف المواطنين حوله مرحبين به ، مع تعرفه على الآثار الفريدة بمنطقة الجوف وثقافتها الشيقة .

وأعرب السائح روبن روفائيل عن فرحته مؤكداً أنه يوم تاريخي له كأول مركبة تعبر المملكة من أوروبا بهدف السياحة ، مشيداً بحسن الإستقبال والمودة التي لمسها في المواطنين حتى قرر أن يمد فترة رحلته من 5 إلى 10 أيام .