زيدان وفالفيردي يستفيدان من أعمال العنف في «كاتالونيا»

طلال الغامدي(صدى):

استفاد مدربي برشلونة وريال مدريد إرنستو فالفيردي والفرنسي زين الدين زيدان، من تأجيل ” الكلاسيكو ” ، حيث يستعدان لخوضه دون أي خوف على منصبيهما.

وتفصيلآ، كان الموعد السابق للمباراة يهدد المدربين؛ لأن مقصلة الإقالة كانت تهدد فالفيردي وزيدان في تلك الفترة نتيجة وضع الفريقين، إلا أنه تم تأجيلها بسبب أعمال العنف في كاتالونيا.

كما أن مستوى الفريقين ارتقيا الآن كثيرًا منذ حينها وهما يدخلان مباراة الأربعاء في “ كامب نو ” على المسافة ذاتها في صدارة الترتيب، مع فارق الأهداف لصالح برشلونة.