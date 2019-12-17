«شيندلر الألمانية» تعلن عن وظائف شاغرة في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة شيندلر الألمانية للمصاعد، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة وفق عدة شروط؛ للعمل في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة عبر الموقع الإلكتروني «لينكد إن» أن الوظائف المتاحة تحت مسمى «مشغل مركز الاتصال».

ويُشترط أن يمتلك المتقدم الخبرة في وظائف مماثلة لمدة سنة على الأقل، ومهارات التعامل مع الشكاوى المرغوبة، ومهارات تحمل الضغوط، ومهارات تكنولوجيا المعلومات واللغة الإنجليزية، والقدرة على العمل في نوبات متغيرة.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عن الاكتفاء بالعدد المطلوب، وللتقديم من خلال الرابط التالي هنا