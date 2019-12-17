الأمير فيصل بن بندر يستقبل أمين عام لجنة شباب منطقة الرياض

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، أمين عام لجنة شباب منطقة الرياض الإستشارية الدكتور عبدالله الجاسر.

وجرى خلال الإستقبال بحث عدد من الموضوعات التي تتعلق باللجان الشبابية،وكذلك التحضير والإعداد لملتقى اللجان الشبابية والذي سيقام خلال الأيام القادمة بإذن الله.

حضر الاستقبال مستشار أمير منطقة الرياض المهندس خالد الربيعة والأمين العام لمجلس منطقة الرياض المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.