مبارك الزبيدي يحقق لقب بطولة الامارات للراليات

محمد السعران(صدى):

حقق سائق فريق ماز للسيارات مبارك الزبيدي المركز الأول في بطولة الامارات للراليات عن فئة S والمخصصة لسيارات الدفع الرباعي والتي اختتمت مساء أمس الاثنين في الحفل الختامي للبطولة الذي أقيم في أمارة الشارقة

ونجح الزبيدي بمساعدة ملاحه علي عبيد من تحقيق المركز الأول في أربع جولات من أصل خمس، وبرصيد 150 نقطة، كأكثر السائقين تحقيقًا للنقاط من بين مختلف الفئات المشاركة.

واضطر سائق ماز مبارك الزبيدي للمشاركة في الجولة الأخيرة من البطولة لحسمها، إذ لم يشارك في الجولة الرابعة لظروفه الخاصة، مما ساهم في اقتراب منافسيه له في سلم الترتيب، حيث جاء سلمان أمان وملاحه الاماراتي علي ميرزا في المركز الثاني

من جانبه، أكد السائق السعودي أن هدفه من المشاركة هو زيادة الاحتكاك واكتساب مزيدًا من الخبرات الفنية، مبينًا أن هذا الموسم كان للإعداد والتجهيز للموسم المقبل الذي سيكون الرسمي الأول للفريق، معتبرًا أن ما حققه الفريق من مكتسبات إيجابية في هذه البطولة وبطولة السعودية للراليات ستجعله يتلافى كل السلبيات.