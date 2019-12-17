بالفيديو.. مشهد طريف في ركلات ترجيح لقاء مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي

طلال الغامدي(صدى):

وقع مشهد طريف في مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي، خلتل منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة، والتي انتهت بتأهل مولودية الجزائر إلى ربع نهائي البطولة؛ حيث سيواجه الرجاء المغربي.

وفاز مولودية الجزائر على الفريق العراقي بركلات الترجيح بنتيجة 4- 2 في دور الـ16؛ فيما رفضت الكرة مرارًا الوقوف على علامة ضربات الجزاء وسط محاولات متكررة من لاعب مولودية الجزائر، نبيل لعمارة، الذي سجلها بعد محاولات استمرت لنحو 4 دقائق.

وفي السياق نفسه، كان حارس فريق القوة الجوية العراقي يحاول الوقوف بصعوبة على خط المرمى؛ لكن الرياح كانت تدافعه إلى داخله؛ فيما كان قد انتهى الوقت الأصلي للمباراة التي جرت، الاثنين، بالتعادل السلبي وهي نفس نتيجة مواجهة الذهاب بالعراق ليلعبوا ركلات الترجيح.