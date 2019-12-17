مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 27طناً من السلال الغذائية على السوريين في محافظة الزرقاء

سعيد العجل(صدى):

وزع فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في الأردن السلال الغذائية على الاشقاء اللاجئين السوريين في محافظة الزرقاء الأردنية حيث بلغ اجمالي وزن السلال الغذائية الموزعة 27طناً استفاد منها 5623 فرداً بواقع 940 أسرة سورية .

وأوضح الدكتور بدر السمحان ان مركز الملك سلمان للإغاثة اطلق برنامج توزيع السلال الغذائية للاشقاء الأردنيين و السوريين و الفلسطينيين وذلك لتوفير الاحتياجات الغذائية والاسهام الفعال في تخفيف معاناة الاشقاء المعيشية بالإضافة الى التخفيف عن كاهل الدولة المستضيفة في تحمل تبعات اللجوء وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال تأمين المواد الأساسية لهذا المشروع من السوق المحلية .

واكد السمحان أن فرع المركز بالأردن سيستمر إن شاء الله بتوزيع السلال الغذائية ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من الأشقاء الأردنيين و السوريين و الفلسطينيين وذلك ضمن نشاطات مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية الهادفة لتأمين حياة جيدة للاجئين .

وثمن الاشقاء السوريين المستفيدين من التوزيعات المساعدات الاغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية منذ اندلاع الاحداث في سوريا سائلين الله ان يحفظ المملكة العربية السعودية و خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم .