«الصحة» تعلن عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف التمريض
كشفت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن أسماء المرشحين والمرشحات من المواطنين لوظائف التمريض.
ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات لـ إحضار أصول وصور المستندات التالية:
– وثيقة التخرج.
– السجل الأكاديمي.
– الهوية الوطنية.
– شهادة التصنيف وبطاقة التصنيف سارية.
– الخبرات السابقة.
– طباعة بيان التأمينات الاجتماعية أو بيان الخدمة موضح به المسمى الوظيفي.
– بطاقة رقم الآيبان للحساب البنكي.
– صورة شخصية.
ويتم احضار هذه المستندات في مقر الجهة المرشح لها، وذلك ابتداءً من الأحد المقبل.
للاطلاع على أسماء المرشحين للوظائف، من خلال الرابط التالي: هنا
للاطلاع على أسماء المرشحات للوظائف، من خلال الرابط التالي: هنا
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