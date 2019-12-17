«فلكية جدة» تعلن وصول شهب الدبيات في سماء المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة، اليوم الثلاثاء، عن تأثر سماء المملكة والوطن العربي بزخة شهب الدبيات التي ستصل لذروة نشاطها بالتزامن مع الانقلاب الشتوي.

وأوضح ماجد أبو زهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المملكة تشهد من منتصف ليل السبت 21 ديسمبر إلى ما قبل شروق شمس الأحد 22 ديسمبر، وصول زخة شهب الدبيات لذروة نشاطها، وهي آخر زخات الشهب هذه السنة 2019.

وقال «الدبيات من الشهب الصغيرة تنشط سنويًا في الفترة من 17 ديسمبر إلى 25 ديسمبر عندما تعبر الكرة الأرضية خلال الحطام الغباري المتناثر على طولِ مدار المذنب (توتال)، إذ تضرب تلك البقايا الغبارية أعلى الغلاف الجوي لكوكبنا وتحترق على ارتفاع نحو 70 إلى 100 كيلو متر، وتظهر لنا في صورة خط ساطع من الضوء».

وأضاف «هذه السنة لن يكون لضوء القمر تأثير كبير في رؤية هذه الشهب، ولمحاولة رؤية بعض منها تتم مراقبة الأفق الشمالي باتجاه مجموعة نجوم الدب الأصغر، حيث تبدو الشهب تنطلق ظاهرياً من أمام هذه المجموعة النجمية، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أيّ مكان في قبة السماء».