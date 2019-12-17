أمين الشرقية: الأمانة حريصة على دعم الاعلام السعودي لخدمة الوطن

بدر الحارثي(صدى):

استقبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، في مكتبه اليوم الثلاثاء الموافق 20/04/1441هـ، مدير عام دار اليوم للإعلام الاستاذ حسن بن علي الهديب، وعدد من منسوبي الدار، وذلك لبحث أوجه التعاون المشتركة بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بالمجال الاعلامي، بحضور وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة محمد بن عبد العزيز الصفيان، ومدير مكتب معالي الأمين الاستاذ محمود بن حسن الرتوعي.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بمنسوبي دار اليوم، كما هنأهم على حصول صحيفة اليوم على أربع جوائز عالمية، مؤكدا معاليه بأن هذه الجوائز تأتي تتويجا لما حققته دار اليوم من تطور في مجال الاعلام الرقمي، معتبرا هذه الجوائز هي جوائز للمنطقة والاعلام السعودي.

وأكد معاليه خلال اللقاء دعم الأمانة لكافة وسائل الاعلام، مبينا بأنها تؤدي رسالة جليلة في خدمة الوطن والمواطنين من خلال منابرها الاعلامية المتجددة، لافتا الى أن الاعلام السعودي قد حقق قفزات اعلامية كبيرة وخاصة في مجال الاعلام الرقمي، وحصل على عدة جوائز عالمية، وأصبح ينافس الاعلام العالمي، وهذا مما يدعو للفخر والاعتزاز بوسائل الاعلام المختلفة بالمملكة، مشيرا الى أن الأمانة حريصة على دعم كافة وسائل الاعلام وخاصة فيما يخدم المنطقة الشرقية، وتمكينه من تحقيق أهدافه الاعلامية خدمة للمنطقة ومواطنيها.

من جانبه أعرب مدير عام دار اليوم للإعلام عن شكره وتقديره لمعالي الأمين على حفاوة الاستقبال، ودعمه الدائم لكل ما من شأنه خدمة المنطقة والاعلام بصفة خاصة.