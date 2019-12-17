لأول مرة.. أصالة عن طلاقها: «أعبر عن ما يخصني فقط»

دمشق(صدى):

أوضحت النجمة السورية أصالة نصري، سبب عدم تعليقها على ما تم تداولها مؤخرًا بشأن انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

وقالت «أصالة» في حوارها ببرنامج «انسايدر» على قناة «دبي»، إنها لا تحب التعليق على ما يخص حياتها الشخصية في الحوارات الصحفية، مضيفة أن زوجها أو أولادها ووالدتها وأخوتها يخصونها بمفردها ولا يجب لأحد التدخل بهم.

وأضافت: «مستحيل أحكي أي شئ يمس حدا من هي الأطراف ، بحكي عن أي شئ يخصني أنا فقط لأني ملك عام وصناعة الناس، غير كدة مش مسموح».

وحول تقييمها الفني في عام 2019، أكدت أنه كان عام جيد به الفرح والحزن مثل غيره، مشيرة إلى أنه على المستوى الاجتماعي لم يكن جيدًا بالشكل الكافي.