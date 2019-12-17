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  3. توقفي عن إستخدامها فوراَ .. أضرار خطيرة لمنشفة إزالة المكياج

توقفي عن إستخدامها فوراَ .. أضرار خطيرة لمنشفة إزالة المكياج

توقفي عن إستخدامها فوراَ .. أضرار خطيرة لمنشفة إزالة المكياج
أميرة خالد(صدى):

انتشرت في الآونة الأخيرة مناشف إزالة المكياج والتي تحتوي على نسبة من الكحول تساعد على إزالة مواد التجميل .

ورغم رواج هذة الصيحة الجديدة ، إلا أن أطباء الجلدية يحذرون من أضرارها وتأثيرها الخطير على البشرة .

ويؤكد الأطباء أن نسبة الكحول الموجودة بتلك المناشف تسبب إزالة الزيوت الطبيعية من البشرة وبالتالي جفافها وحساسيتها ، فضلاً عن إحتمال الإصابة بالإكزيما .
كما أكدوا على أهمية استخدام تلك المنشفة مرة واحدة فقط ، وعدم التشارك فيها مع آخرين لتجنب الأمراض الجلدية ، ومنها :

1- الكلف أو الإسمرار .
2- التجاعيد المبكرة .
3- الحكة الشديدة .
4- التصبغات الجلدية .
وبشكل عام ، فإنه ينصح بإزالة المكياج بالمزيلات المرطبة والغسول مع وضعكريم مرطب بعد تنظيف البشرة .


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