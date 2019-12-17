توقفي عن إستخدامها فوراَ .. أضرار خطيرة لمنشفة إزالة المكياج
انتشرت في الآونة الأخيرة مناشف إزالة المكياج والتي تحتوي على نسبة من الكحول تساعد على إزالة مواد التجميل .
ورغم رواج هذة الصيحة الجديدة ، إلا أن أطباء الجلدية يحذرون من أضرارها وتأثيرها الخطير على البشرة .
ويؤكد الأطباء أن نسبة الكحول الموجودة بتلك المناشف تسبب إزالة الزيوت الطبيعية من البشرة وبالتالي جفافها وحساسيتها ، فضلاً عن إحتمال الإصابة بالإكزيما .
كما أكدوا على أهمية استخدام تلك المنشفة مرة واحدة فقط ، وعدم التشارك فيها مع آخرين لتجنب الأمراض الجلدية ، ومنها :
1- الكلف أو الإسمرار .
2- التجاعيد المبكرة .
3- الحكة الشديدة .
4- التصبغات الجلدية .
وبشكل عام ، فإنه ينصح بإزالة المكياج بالمزيلات المرطبة والغسول مع وضعكريم مرطب بعد تنظيف البشرة .
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