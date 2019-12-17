أجدد التفاصيل عن إلقاء 3 مواطنين لجثمان مسن في مستشفى بحائل

علي العنزي(صدى):

ضبطت دوريات الأمن بحائل، أمس الاثنين، 3 مواطنين لديهم صلة برمي جثمان مُسِن (٦٢ سنة) داخل مستشفى الملك خالد بحائل، ليهربوا بعد ذلك بينما كشف شهود عيان من مراجعين للمستشفى للجهات الأمنية بالمستشفى، عن أرقام لوحة السيارة ونوعها وعدد الأشخاص داخلها.

واتضح أن المضبوطين أصدقاء للمُتوفى، ومعه في استراحة واحدة، تمّ استئجارها من قِبلهم كزملاء عمل وأصدقاء بعد أن تقاعدوا من العمل جميعهم؛ بينما كانت وفاته طبيعية داخل الاستراحة بعد أن كان يعاني الرشح؛ حيث طلب منهم النوم في أحد المجالس لشعوره بالتعب؛ إثر تقيؤ صَاحبَه في تلك الليلة.

وأوضحوا أنهم عندما حاولوا إيقاظه اتضح عدم وجود حركة، فتم وضعه في بطانية ومن ثَم نقله على الفور للمستشفى لعدم معرفتهم حالته، ولخوفهم من المساءلة والاستجواب، أدخلوه المستشفى، ووضعوه عند بوابة الطوارئ وغادروا؛ بينما مازال الثلاثة قيد التوقيف لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.