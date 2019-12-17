«سياحة الفلبين»: أكثر من 46 ألف سعودي زاروا الفلبين خلال عام

احمد هتان(صدى):

كشف “داكس فيرنانديز” مسؤول المكتب الرئيسي لتطوير المنتجات والأسواق وإدارة السياحة بالفلبين أن عدد السياح السعوديين خلال الربع الثالث لهذا العام 2019 بلغ 34.894 سعودي، بينما خلال عام 2018م بلغ عددهم 46.967 سائح سعودي،

مبيناً أن السعوديين يعدون من السياح الذين تسعى الجهات المختصة بالسياحة الفليبنية لرفع أعدادهم خلال الفترة القادمة، من خلال تقديم العديد من البرامج السياحية المتنوعة لهم من ضمنها ترتيب برامج سياحية للأفراد والعائلة بالإضافة الى المساعدة بتقديم الخدمات الطبية والتأكد من توفر كافة متطلبات السائح المسلم وخدمات Vip والخدمات الأكاديمية.

جاء ذلك خلال زيارة فريق اتحاد الصحافة السياحي إلى الفلبين بدعوة من وزارة السياحة الفلبينية، وشركة ” بينك ليلي” للسفر والسياحة والتي أستمرت قرابة 5 أيام شملت عدة جزر بالإضافة إلى جولة في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وأضاف “فيرنانديز”: أن الجهات المختصة بالفلبين تقوم حالياً بتسهيل التواصل مع السائح العربي سواء في المطارات أو الفنادق، من خلال توظيف فلبينيين عملوا في الوطن العربي وبالتحديد في السعودية، حتى يتمكن المسافر والسائح العربي والسعودي من إنهاء أعماله دون تأخير.

وحول الرحلات بين الرياض ومانيلا، عبر الخطوط الجوية الفلبينية قال إن هناك رحلات يوميه بين الرياض ومانيلا، وكذلك خمس رحلات أسبوعياً من الدمام إلى مانيلا.

الساحرة البيضاء

وقد شملت الزيارة عدة أماكن كان منها جزيرة “بوراكاي” والتي صنفتها مجلة ترافل كأفضل جزيرة في العالم عام 2012 وهي جزيرة صغيرة تقع غربي الفلبين على مسافة نحو 315 كيلومترا جنوبَ مانيلا، حيث استغرقت مدة الرحلة عبر الخطوط الفلبينية من العاصة مانيلا ما يقارب 45 دقيقة.

مميزات جزيرة بوراكاي

تتميز جزيرة بوراكاي بشواطئها الرملية الناعمة والمياه الزرقاء الكرستالية وغروب الشمس الرائع والتي تعد أهم نقاط الجذب، كما تتميز الجزيرة بتجربة الطيران المدني و الصعود على المنحدر والغوص كما يوجد متحف للجزيرة يضم أهم معالمها وتاريخها وكذلك مشاهدة سكان الجزيرة الاصليين وكيفية معيشتهم.

ويتوفر في الجزيرة العديد من الفنادق وقد قطن فريق الإعلام في فندق ذا مويس والذي يتميز بموقع إستراتيجي، ويقدم أماكن إقامة على بعد 150 مترًا من شاطئ بوراكاي الأبيض الشهير.

كما شهدت الزيارة إقامة فريق اتحاد الصحافة السياحي في منتجع Lagen Island وهو احد افخم منتجعات إل نيدو كما قامو بزيارة اقدم منتجع تم بناؤه في تلك الجزيرة عام 1982 وهو منتجع miniloc island

وقد التقى فريق اتحاد الصحافة خلال جولته وزيرة السياحة الفلبينيةBernadette Romulo-Puyat تم من خلالها شكرهم على حسن الضيافة والاستقبال ، مؤكدين بأنهم وجدو بلداً جميلاً وشعب لطيف ومقومات سياحية قادرة على المنافسة مع افضل بلدان العالم

خدمات السائح

ما يميز الفلبين توفر العديد من الخدمات التي تهم السائح منها شبكة المواصلات التي تعد جيدة وكذلك توفر خدمة الانترنت والتي تقدم مجانا في المطارات بالإضافة إلى رواد المطاعم والفنادق وحركة الموصلات.

وكذلك توجد منتجعات وفنادق على أعلى مستوى حيث شهد فريق الإعلام آخر يوم زيارة إلى منتجع ذا فارم في سان بينيتو ذات الخمس نجوم والذي يبعد عن مطار مانيلا 40 دقيقة حيث يقع داخل حديقة خصبة بمساحة 48 هكتارًا في مدينة ليبا، ويقدم الخدمات الصحية للنزلاء حيث يضم العديد من العيادات ويوجد مطعم متخصص في المأكولات النباتية والتي أغلب منتجاتها من نفس المنتجع بالإضافة لتميزه في خصوصية الفلل.

ومن الفنادق التي شهدها فريق الإعلام فندق هلتون مانيلا الذي يضم 357 غرفة و5 مطاعم وما يميز سهولة الانتقال لمجمع تجاري يتوسط 9 فنادق عالمية عبر شبكة جسور متخصصة للزوار وكذلك قربه للمطار الدولي.

بينما أول يوم من الاقامة كانت في فندق ذا بينينسولا مانيلا في مانيلا حي الأعمال المركزي في مدينة ماكاتي، حيث صمم الفندق على الطراز الملكي التاريخي ويضم مسبحاً في الهواء الطلق و8 خيارات لتناول الطعام وسبا في مكان الإقامة.