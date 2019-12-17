سهم البحري يصعد لأعلى مستوى في عامين ويقترب من سعر سهم «أرامكو»
شهدت جلسة تداول الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاع غير مسبوق لسهم الشركة الوطنية للنقل البحري ليسجل 37 ريال للسهم وهو سعر مقارب من سهم أرامكو الذي يسجل 37.80 ريال .
وتزيد إقبال المستثمرين على شراء السهم بالتزامن مع إعلان الشركة عن توقيع إتفاقية جديدة مع مؤسسة تحلية المياه بقيمة 760 مليون ريال لتوريد المياه المحلاة من المحطات المتنقلة العائمة .
وارتفعت حصيلة التداول على سهم”البحري ” حتى تلك اللحظات إلى مليون سهم، بلغت قيمتها نحو 98 مليون ريال، من خلال 1.88 ألف صفقة ليصبح بالمركز الرابع بقائمة الأسهم الأكثر نشاطاً ، في أكبر تطور له منذ 2017 .
اترك تعليقاً