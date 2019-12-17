سهم البحري يصعد لأعلى مستوى في عامين ويقترب من سعر سهم «أرامكو»

الرياض(صدى):

شهدت جلسة تداول الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاع غير مسبوق لسهم الشركة الوطنية للنقل البحري ليسجل 37 ريال للسهم وهو سعر مقارب من سهم أرامكو الذي يسجل 37.80 ريال .

وتزيد إقبال المستثمرين على شراء السهم بالتزامن مع إعلان الشركة عن توقيع إتفاقية جديدة مع مؤسسة تحلية المياه بقيمة 760 مليون ريال لتوريد المياه المحلاة من المحطات المتنقلة العائمة .

وارتفعت حصيلة التداول على سهم”البحري ” حتى تلك اللحظات إلى مليون سهم، بلغت قيمتها نحو 98 مليون ريال، من خلال 1.88 ألف صفقة ليصبح بالمركز الرابع بقائمة الأسهم الأكثر نشاطاً ، في أكبر تطور له منذ 2017 .