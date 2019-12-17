أهم مواصفات داخلية كيا كيه 5 2021 الجديدة كليا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت كيا الجبر مؤخراً عن سيدان كيا K5 2021 المتوسطة الجديدة كلياً، حيث تأتي مقصورتها بطابع مستقبلي وتعمل على رفع مستوى تركيز السائق لأقصى درجة، حيث تم العمل على استخدام الخطوط الأفقية العريضة للحصول على شعور عام بالاتساع والرحابة مع الإبقاء الهيئة الرياضية.

وتركز المقصورة أيضاً بشكل أفضل على السائق، حيث أن المقصورة المحيط بالسائق تشعره برياضية كيا K5 الجديدة وتزيد من شعوره بالأداء المميز، خاصة من خلال رفع جودة خامات الداخلية من جلود وتطريزات، إضافة لتكبير حجم الشاشات الداخلية لتسهيل الاستخدام.

عملت كيا أيضاً على تقديم تصميم مميز ومختلف لشاشات المقصورة، حيث أنه مع زيادة صيحة اتصال شاشة نظام المعلومات الترفيهي بالعدادات الرقمية، نجد أن كيا K5 تأتي مع مقصورة تدمج بين الشاشتين ولكن بشكل مختلف عن المنافسين، حيث أن شاشة الترفيه تبدو ممتدة كي تحيط بشاشة العدادات، مع وجود أزرار مصغرة لنظام المكيف.

وتمتاز المقصورة أيضاً بوجود كونسول وسطي أطول وأعرض من قبل مائل نحو السائق وليس بالمنتصف، وذلك لزيادة الشعور بالرياضية مع تسهل الاستخدام، مع تحسين مكان الشاحن اللاسلكي ليكون أمام مسند اليد.