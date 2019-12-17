  • الثلاثاء 17

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الأحوال المدنية تكشف عن الخدمات التي تقدمها إلكترونيا

الأحوال المدنية تكشف عن الخدمات التي تقدمها إلكترونيا

الأحوال المدنية تكشف عن الخدمات التي تقدمها إلكترونيا
نايف السالم(صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ، عن الخدمات الجديدة التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، مؤخرًا.

وقالت الأحوال المدنية ، أنه من الخدمات التي تم تدشينها ، خدمة تسجيل المواليد حيث يتم تسجيل المواليد عبر ابشر إضافة إلى إصدار وإيصال شهادة الميلاد وسجل الأسرة عبر العنوان الوطني ، وايضاً تقديم خدمة طلب إصدار سجل الأاسرة للزوج وإيصاله عبر ابشر

وطلب إصدار سجل الأسرة للأمهات ، وخدمة تعديل المهن لكافة موظفي القطاعات الحكومية والخاصة إلكترونياً من قبل القطاعات ، كما تم إضافة خدمات أخرى وهي : خدمة إصدار أول لبطاقة الهوية الوطنية ، خدمة إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية ، وخدمة إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية .

وأكدت الأحوال المدنية ، أن جميع هذه الخدمات تٌقدم دون الحاجة لزيارة الخدمة المدنية .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *