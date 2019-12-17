تعليم الرياض يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض يوم غد الأربعاء 1441/4/21هـ الموافق 18 ديسمبر باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار ( اللغة العربية والذكاء الاصطناعي ) وذلك في ثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم التابعة لمكتب تعليم الجنوب .

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن ذلك يأتي تعزيزًا لمكانة اللغة العربية لدى نفوس النشء بالاعتزاز بلغتهم التي تمثل هوية وطنية راسخة، استمدت مكانتها من القرآن الكريم الذي نزل بها على نبيه الكريم – صلى الله عليه وسلم – وحظيت باحترام العالم أجمع، الأمر الذي كان له الأثر في تعاطي المنظمات الدولية معها بإيجابية ، حيث صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية فيها وعليه تقرر الاحتفاء باللغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام .

وأشار الوهيبي أن الإدارة وجهت جميع مكاتب التعليم والمدارس على الإعداد الجيد لهذه المناسبة وتفعيل أنشطتها وبرامجها منوهًا بأهمية توجيه واستثمار البرامج والأنشطة في اليوم العالمي للغة العربية نحو ما يعزز مهارات الطلاب والطالبات فيها وبما يتناسب مع القيم ويحقق الأهداف في تعزيز مكانة اللغة العربية.

هذا وأكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية (بنين) الأستاذ عبدالله الغنام بأن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية هو مناسبة لتعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس منسوبي الميدان التعليمي, وهو ما أكدته مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات الأستاذة فتح العرفج كون الاحتفاء لا يقف عند حدود الاحتفاء بها وإنما يتحقق بالانتماء لها تدريسًا وممارسة وتحدثًا ومعايشة في واقع الحياة.

من جهته أوضح رئيس قسم اللغة العربية في الإدارة الأستاذ موسى بن عبدالله القرني أن الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي سيكون باستثمار البرامج والأنشطة والفعاليات والندوات نحو ما يعزز مهارات الطلاب والطالبات فيها ويحقق الأهداف في تعزيز مكانة لغة اللسان والبيان ، وكذلك ستنظم ورش عمل ستقف على واقع اللغة العربية وتبين مدى تذليل التقنيات الحاسوبية للغة العربية, والآليات والوسائل التي تعزز وتنمي الاتجاهات الإيجابية للغتهم الأم .

من جهتها بينت رئيسة قسم اللغة العربية بإدارة الإشراف التربوي الدكتورة منى بنت عبدالله المفلح أن الاحتفاء يأتي لما للغة العربية من أهمية كبيرة شرف الله كتابه بها , وبهذا التشريف سجلت اللغة العربية حضورًا كبيرًا في رقعة مترامية الأطراف من العالم ، لا سيما وهي من أقدم لغات العالم استخدامًا ، إضافة إلى أنها من أكثر لغات المجموعة السامية تحدثًا.

وبينت المفلح أن الاحتفاء باللغة العربية في المدارس سينفذ بمكاتب التعليم ومدارسها, وستقام بعض المعارض التي تبرز نتاج الطلاب والطالبات, إضافة إلى تنفيذ عدد من الأصبوحات الشعرية وبعض المسابقات اللغوية كما سيكون هناك حملة إعلامية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي احتفاءً باللغة العربية في يومها العالمي .