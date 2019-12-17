«سفينة استطلاع» روسية تثير غضب مسؤولين أمريكيين

واشنطن(صدى):

أعرب مسؤولون بـ أمريكا عن انزعاجهم من سفينة الاستطلاع الروسية ” فيكتور ليونوف ” ، والتي تقوم بمناورات غير آمنة في المياه الدولية قبالة سواحل ولايتي كارولينا الشمالية وفلوريدا.

وعن التفاصيل، كانت سفينة الاستطلاع الروسية لعدة أيام قبالة السواحل الأمريكية، ووجدوا أن مصابيحها الخاصة بالملاحة في الظروف محدودة الرؤية مطفأة، وأنها لا ترد على نداءات السفن المارة بالمنطقة.

فيما حذرت قوات خفر السواحل الأمريكية طواقم السفن التي تمر بهذه المنطقة من وجود سفينة روسية هناك.