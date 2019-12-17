أحمد الأمير عن أزمة الإتحاد مع الأجانب: الزمن يدور ويكشف الأقنعة وبعض العقول!

نواف السالم(صدى):

علق المستشار القانوني السابق لنادي الاتحاد، أحمد الأمير على أزمة الإتحاد مع عقود الأجانب الذين تقدم بعضهم بشكوى للفيفا وهرب من النادي بسبب تأخر الرواتب .

وألمح “الأمير ” إلى عواقب عدم الأخذ برأيه خلال فترة عمله مع الإتحاد في الوقت الذي كانت فيه الإدارة تضع البنود والشروط الجزائية في عقود الأجانب الجُدد .

وقال “الأمير ” عبر “تويتر ” : أكره أن أشمت بأحد؛ لكن يعجبني الزمان حين يدور، ويكشف الأقنعة وبعض العقول! .

وأضاف : خمينيز وفيكيو، أنا من قام بوضع شروط جزائية في عقودهم الاحترافية بحيث يحق للنادي فسخ العقد مقابل راتب شهرين، ولكن تفاجأت بتحولها لـ٣ أشهر .

وتابع : سانجو رفضت تحويله للاستثمار والتدريبات الانفرادية ووجهت بضرورة لحاقه بمعسكر الفريق الخارجي وكان غير متواجد .

وكان بعض اللاعبين أبرزهم سانجو قد فسخ عقده مع الإتحاد وغادر جدة دون إذن وتقدم بشكوى للفيفا، بينما تحاول إدارة الإتحاد التواصل مع اللاعبين وعلاج الأزمة التي طالت العاملين بالنادي .

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