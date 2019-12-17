أحمد الأمير عن أزمة الإتحاد مع الأجانب: الزمن يدور ويكشف الأقنعة وبعض العقول!
علق المستشار القانوني السابق لنادي الاتحاد، أحمد الأمير على أزمة الإتحاد مع عقود الأجانب الذين تقدم بعضهم بشكوى للفيفا وهرب من النادي بسبب تأخر الرواتب .
وألمح “الأمير ” إلى عواقب عدم الأخذ برأيه خلال فترة عمله مع الإتحاد في الوقت الذي كانت فيه الإدارة تضع البنود والشروط الجزائية في عقود الأجانب الجُدد .
وقال “الأمير ” عبر “تويتر ” : أكره أن أشمت بأحد؛ لكن يعجبني الزمان حين يدور، ويكشف الأقنعة وبعض العقول! .
وأضاف : خمينيز وفيكيو، أنا من قام بوضع شروط جزائية في عقودهم الاحترافية بحيث يحق للنادي فسخ العقد مقابل راتب شهرين، ولكن تفاجأت بتحولها لـ٣ أشهر .
وتابع : سانجو رفضت تحويله للاستثمار والتدريبات الانفرادية ووجهت بضرورة لحاقه بمعسكر الفريق الخارجي وكان غير متواجد .
وكان بعض اللاعبين أبرزهم سانجو قد فسخ عقده مع الإتحاد وغادر جدة دون إذن وتقدم بشكوى للفيفا، بينما تحاول إدارة الإتحاد التواصل مع اللاعبين وعلاج الأزمة التي طالت العاملين بالنادي .
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