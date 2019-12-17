الإعدام لرئيس باكستان السابق بتهمة الخيانة العظمى

إسلام آباد(صدى):

قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام ضد الرئيس السابق، برويز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى؛ حيث أنها بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور.

وكان القضاء الباكستاني، قد بدأ محاكمة مشرف بتهمة الخيانة سنة 2014، لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ عام 2007؛ حيث كان يريد تمديد فترة رئاسته، في ظل معارضة متنامية.

ونال المحكوم عليه، السلطة عن طريق انقلاب عسكري عام 1999، بينما استقال من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع ضد قرارته.