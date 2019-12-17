«الحج والعمرة» تعلن طرق صرف تعويضات التأمين الصحي للمعتمرين

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن طرق دفع التعويضات المستحقة للمعتمرين بموجب وثيقة التأمين الصحي الشامل التي أطلقتها الوزارة قبل أيام بشكل إلزامي على جميع المعتمرين .

ومن المقرر أن يتم دفع التعويضات للمعتمر من خلال التالي :

1- التحويل البنكي .

2- إصدار بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع .

3- التحويل مباشرةً إلى بطاقة الإئتمان .

4- التحويل النقدي عبر القنوات المختلفة .

وكانت وزارة الحج والعمرة قد كشفت عن مزايا كبيرة للوثيقة الإلزامية إذ تمنح المعتمر تعويضات عن حالات الحوادث وفقدان الحقائب وتأخير الرحلات عن الإقلاع وغيرها .

ويأتي هذا ضمن خطة الوزارة للإرتقاء بخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الرعاية الصحية لهم .

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