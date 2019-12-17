«الحج والعمرة» تعلن طرق صرف تعويضات التأمين الصحي للمعتمرين
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن طرق دفع التعويضات المستحقة للمعتمرين بموجب وثيقة التأمين الصحي الشامل التي أطلقتها الوزارة قبل أيام بشكل إلزامي على جميع المعتمرين .
ومن المقرر أن يتم دفع التعويضات للمعتمر من خلال التالي :
1- التحويل البنكي .
2- إصدار بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع .
3- التحويل مباشرةً إلى بطاقة الإئتمان .
4- التحويل النقدي عبر القنوات المختلفة .
وكانت وزارة الحج والعمرة قد كشفت عن مزايا كبيرة للوثيقة الإلزامية إذ تمنح المعتمر تعويضات عن حالات الحوادث وفقدان الحقائب وتأخير الرحلات عن الإقلاع وغيرها .
ويأتي هذا ضمن خطة الوزارة للإرتقاء بخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الرعاية الصحية لهم .
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