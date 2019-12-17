بالصور.. تعرف على أحدث وأغرب وسائل تهريب المخدرات إلى المملكة

عادل الحربي(صدى):

كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة جدة عن أحدث وأغرب وسائل تهريب المخدرات، التي تم رصدها عبر منافذ المملكة المختلفة.

وتم عرض هذه الوسائل بركن ثقافي توعوي، في معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة.

ومن جانبه، قال عبدالجبار المالكي، موظف التوعية الوقائية في مكافحة المخدرات بجدة لـ ” العربية نت ” ، أن أكثر الوسائل التي استخدمت في عمليات التهريب هي ” ثمار الليمون، وحبوب اللوز، وغذاء الملكات ” .

وفيما يتعلق بالطرق الجديدة التي تم رصدها في عمليات التهريب، فوجدوا أنه يتم استخدام ” المصاحف، والكابلات الكهربائية، وهيدروليك السيارات، والمكابس، وخيوط الصوف ” .

تجدر الإشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في رصد تلك العمليات المشبوهة، من خلال تتبع مصادر الرسائل المرسلة بدقة ووضوح.