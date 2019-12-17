زوج يفحص 30 طن قمامة من أجل العثور على خواتم الخطوبة !

كانبرا(صدى):

في واقعة نادرة ، تحمل زوج أسترالي معاناة البحث في 30 طن قمامة من أجل العثور على خواتم الخطوبة بمساعدة زوجته .

وكشفت صحيفة استرالية أن الزوجان كانا يجددان منزلهما وألقيا بخواتم الخطوبة في القمامة بالخطأ ليكتشفا الأمر لاحقاً فأسرعا إلى محطة جمع القمامة .

ولم يكن الإعتزاز بفترة الخطوبة هو الدافع الوحيد إذ كانت تلك الخواتم ماسية ، وشرحا لعمال النظافة مشكلتهما وأبدبوا معهما تعاون كبير .

وبعد إفراغ حمولة الشاحنة التي تحتوي على هذا الكم الهائل ، توصل الزوجان للخواتم في نهاية المطاف .