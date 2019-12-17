  • الثلاثاء 17

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. الأمطار تُغرق منزل نهى نبيل للمرة الثانية

بالفيديو.. الأمطار تُغرق منزل نهى نبيل للمرة الثانية

بالفيديو.. الأمطار تُغرق منزل نهى نبيل للمرة الثانية
خالد الظفيري(صدى):

رصدت الفاشينيستا والشاعرة الكويتية نهى نبيل، لحظة تعرض منزلها بالكويت للغرق؛ بسبب الطقس السيء والأمطار.

وظهر بالفيديو الذي نشرته ” نهى ” على حسابها الرسمي بـ ” تويتر ” ، مشهد دخول المياه من الشارع بشكل غزير إلى منزلها، حيث بدت سلالم منزلها مثل الشلالات.

كما ظهر بالفيديو أحد أبنائها وهو يؤدي رقصة وسط المياه، لتعلق ” نهى ” قائلة أنه يشبه أمه لقيامه بالرقص تزامنًا مع غرق المنزل.

وكان نهى نبيل قد تعرض سابقًا للغرق نتيجة الأمطار التي ضربت البلاد، وأحدثت سيولًا أغرقت عدة شوارع ومنازل.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 23 دقيقة

عادي فلوسها واجدوتقدرتغيرالبيت كلة موالاثاث بس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *