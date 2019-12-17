بالفيديو.. الأمطار تُغرق منزل نهى نبيل للمرة الثانية

خالد الظفيري(صدى):

رصدت الفاشينيستا والشاعرة الكويتية نهى نبيل، لحظة تعرض منزلها بالكويت للغرق؛ بسبب الطقس السيء والأمطار.

وظهر بالفيديو الذي نشرته ” نهى ” على حسابها الرسمي بـ ” تويتر ” ، مشهد دخول المياه من الشارع بشكل غزير إلى منزلها، حيث بدت سلالم منزلها مثل الشلالات.

كما ظهر بالفيديو أحد أبنائها وهو يؤدي رقصة وسط المياه، لتعلق ” نهى ” قائلة أنه يشبه أمه لقيامه بالرقص تزامنًا مع غرق المنزل.

وكان نهى نبيل قد تعرض سابقًا للغرق نتيجة الأمطار التي ضربت البلاد، وأحدثت سيولًا أغرقت عدة شوارع ومنازل.