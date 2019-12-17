لاعب القادسية يكشف تفاصيل وفاة موظف بالنادي بسبب الأمطار

ماجد محمد(صدى):

سرد لاعب كرة الطائرة بنادي القادسية الرياضي في الكويت، ناصر دشتي، تفاصيل وفاة موظف النادي حمدي فؤاد سليمان، مساء أمس الاثنين، خلال محاولته منع تسرب مياه الأمطار إلى صالة فجحان هلال المطيري.

وصرح ” دشتي ” أن الفريق كان في الصالة لاستكمال التدريبات اللازمة، ونتيجة الأمطار طافت مجاري الصرف الصحي داخل الصالة، بينما كان الموظف يحاول أن يخرج الماء ويمنع تسربه؛ ليسمعوا فجأة سمعوا صوتًا غريبًا، وعند توجههم إلى مكان الصوت وجدوا الموظف حمدي قد سقط على الأرض.

ورجح اللاعب أن الراحل سقط بسبب المياه على رأسه وأصابته بنوبة قلبية، لافتًا إلى أنهم حاولوا إنقاذه ريثما تصل سيارة الإسعاف التي نقلته إلى مستشفى مبارك، إلا أنه فارق الحياة؛ مؤكدًا أن المرافق الرياضية تعاني من سوء خدمات وتحتاج لصيانة.

ومن جانبه، تطوع المحامي فهد أحمد الهاجري، قانونيًا لمحاسبة المتسبب بوفاة الموظف حمدي، عامل التجهيز في نادي القادسية، والذي يعد أول حالة وفاة ناتجة عن الأمطار والعواصف القوية التي ضربت الكويت منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين.