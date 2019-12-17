بالصور.. السفير الأمريكي يزور متحف بن عاصي بتبوك

تبوك(صدى):

استقبل مركز بن عاصي للفروسية والتراث بتبوك أمس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد والوفد المرافق له، الذي يزور منطقة تبوك حالياً, حيث كان في استقبال مدير المركز إبراهيم بن عاصي العطوي.

واطلع السفير جون أبي زيد والوفد المرافق على ما يحتويه متحف المركز من مقتنيات تراثية وسيارات قديمة، ومعرض الصور التي تمثل تبوك ومحافظاتها, والقرية التراثية وسوقها القديم, إلى جانب الاطلاع على حياة وتقاليد المنطقة القديم.

وأعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ختام الزيارة, عن إعجابه بما شاهده في منطقة تبوك من تطور ورقي, وما تزخر به من مقومات سياحية، كما أبدى إعجابه بما احتواه المتحف من مقتنيات أثرية يندر مثيلها.

إثر ذلك أهدى العطوي السفير الأمريكي كتابًا عن منطقة تبوك باللغة الإنجليزية يوضح ما وصلت إليه المنطقة بمحافظاتها من تنمية ورقي في شتى المجالات، كما تسلم بن عاصي من السفير جون بهذه المناسبة درع السفارة الأمريكية كهدية تذكارية وتقديرية لما يبذله من جهد في المحافظة على الإرث التاريخي والحضاري لمنطقة تبوك.