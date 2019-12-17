بعد دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يتصدر المكاسب المالية

نواف السالم(صدى):

تصدر نادي بايرن ميونخ قائمة الفرق التي حصلت على أكبر عائد مالي، بعد دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وبلغ العائد لمالي لـ ” بايرن ميونخ ” 81،5 مليون يورو مستفيد من تحقيقه العلامة الكاملة في مجموعته وفوزه باللقاءات الستة.

وعن الأندية الأخرى، حصل ” برشلونة ” على 80،8 مليون يورو كثاني فريق في القائمة، فيما حصل يوفنتوس على 80،4 مليون يورو ويحتل المركز الثالث.

وجاء مانشستر سيتي رابعًا بمبلغ يصل ل77،7 مليون يورو كأفضل فريق إنجليزي في الإيرادات المالية من دوري المجموعات متقدمًا على ليفربول وباريس سان جيرمان.

ويُعد دوري أبطال أوروبا فرصة للفرق الأوروبية من أجل كسب أموال، من خلال مشاركتها ونتائجها وترتيبها حسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعائدات النقل التلفزيوني.