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«إنستجرام» يكشف الصور المزيفة ويحذر من عقوبات

«إنستجرام» يكشف الصور المزيفة ويحذر من عقوبات
وكالات(صدى):

في خطوة جديدة من نوعها ، قام موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بتطوير تقنية جديدة يمكنها الكشف عن الصور المزيفة والخاطئة .

وسيتم ضبط تلك الصور التي تم كشفها من قبل ” فيسبوك ” ، أو من خلال آداة التحقق الجديدة في إنستجرام بعد مبادرة شركة فيسبوك للكشف عن المحتوى المزيف .

كما يتم توجيه المستخدم لحذف المحتوى أو الصورة المزيفة أو تعديلها أو تطبيق عقوبات مباشرة عليه في حال تكرار الأمر .

وتبدأ عقوبات “إنستجرام” من حظر النشر على التطبيق فترة ما ، أوحظر التعليق أو الرد عليه ، أو وقف الحساب نفسه لفترة أو حظره بصورة نهائية .إنستجرام ” يكشف الصور المزيفة ويحذر من عقوبات

في خطوة جديدة من نوعها ، قام موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بتطوير تقنية جديدة يمكنها الكشف عن الصور المزيفة والخاطئة .

وسيتم ضبط تلك الصور التي تم كشفها من قبل ” فيسبوك ” ، أو من خلال آداة التحقق الجديدة في إنستجرام بعد مبادرة شركة فيسبوك للكشف عن المحتوى المزيف .

كما يتم توجيه المستخدم لحذف المحتوى أو الصورة المزيفة أو تعديلها أو تطبيق عقوبات مباشرة عليه في حال تكرار الأمر .

وتبدأ عقوبات “إنستجرام” من حظر النشر على التطبيق فترة ما ، أوحظر التعليق أو الرد عليه ، أو وقف الحساب نفسه لفترة أو حظره بصورة نهائية .إنستجرام ” يكشف الصور المزيفة ويحذر من عقوبات

في خطوة جديدة من نوعها ، قام موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بتطوير تقنية جديدة يمكنها الكشف عن الصور المزيفة والخاطئة .

وسيتم ضبط تلك الصور التي تم كشفها من قبل ” فيسبوك ” ، أو من خلال آداة التحقق الجديدة في إنستجرام بعد مبادرة شركة فيسبوك للكشف عن المحتوى المزيف .

كما يتم توجيه المستخدم لحذف المحتوى أو الصورة المزيفة أو تعديلها أو تطبيق عقوبات مباشرة عليه في حال تكرار الأمر .

وتبدأ عقوبات “إنستجرام” من حظر النشر على التطبيق فترة ما ، أوحظر التعليق أو الرد عليه ، أو وقف الحساب نفسه لفترة أو حظره بصورة نهائية .


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