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«الحصيني» يحذر من انخفاض شديد في درجات الحرارة اليوم

«الحصيني» يحذر من انخفاض شديد في درجات الحرارة اليوم
حمود العنزي(صدى):

حذر الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني من إنخفاض شديد في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء .

وتوقع الحصيني أن تتفاوت درجات الحرارة ما بين صفر إلى 15 درجة كأحد أقصى .

وقال : موجة برد متوسطة القوة على الوسطى وشبه قوية على الشمالية، وخفيفة على المدينة والشرقية، ولطيفة على مكة ، مع غبار خفيف ، وستسجل الرياض 4 درجة مئوئية .

وأضاف: تصل الصغرى على الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية إلى ما بين ٤- ٧، الشمالية ما بين (٠) إلى (٥) والشرقية والمدينة ما بين (١٥) إلى (١٢) .

الجدير بالذكر أن “الأرصاد ” حذرت من هطول أمطار رعدية على أغلب المناطق مؤكدة على ضرورة أخذ الحيطة والبعد عن مجاري السيول وخفض سرعة المركبات .


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